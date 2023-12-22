Кабмин РФ отказался публиковать данные госпрограмм по космосу В РФ до конца 2024 года не раскроют данные программ по космосу и атомной сфере

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Правительство РФ постановило не публиковать до 31 декабря 2024 года сведения о реализации ряда государственных программ, в том числе в космической, атомной и радиоэлектронной сферах, передает ТАСС. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Действие документа, в частности, распространяется на государственные программы «Космическая деятельность России», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». При этом в 2023 году сведения о реализации ряда программ также не публикуются.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что первый российский космонавт может высадиться на Луне в период с 2031 по 2040 год. При этом РФ не ограничится одной лишь высадкой на Луне. В планах предусмотрены строительство первой лунной базы, а также создание нового оборудования для добычи и использования кислорода. После 2050 года планируется начать использовать Луну для освоения дальнего космоса.

В свою очередь руководитель корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов указал, что сроки эксплуатации Международной космической станции (МКС) придется продлевать настолько, насколько это будет возможно. По его словам, 80% российского оборудования на МКС находится за пределами гарантийных сроков, допустимое время эксплуатации станции превышено, и она подходит к финалу своего существования.