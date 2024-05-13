Кабмин одобрил право признавать нежелательными любые зарубежные организации

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Правительство Российской Федерации

Правительство России поддержало законопроект, дающий возможность признавать нежелательными в стране любые иностранные организации, передает ТАСС. Инициатива будет распространяться и на те объединения, учредители которых — зарубежные госорганы.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний, — следует из документа.

Сейчас признавать нежелательной в РФ можно только деятельность неправительственных организаций, а новые нормы расширят эту практику. В то же время они не коснутся международных межправительственных организаций, членом которых является Россия. Организации в структуре органов госвласти тоже сюда не относятся.

По новым документам «нежелательными» в РФ можно стать, если представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности. Также нельзя способствовать или препятствовать избранию кандидатов на выборах. Поправки вносятся в четыре федеральных закона.

Ранее «Феминистское антивоенное сопротивление» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в реестр нежелательных организаций. Движение было причислено к иностранным агентам в 2022 году.