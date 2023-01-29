«К голубому щенку тоже нет претензий»: Хинштейн о фестивале «Радуга» Хинштейн заявил, что законы против ЛГБТ никак не отменяют классическую 7-цветную радугу

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что законы Российской Федерации о пропаганде ЛГБТ никак не отменяют классическую 7-цветную радугу, а не ту, что «кастрированный символ ЛГБТ», где нет голубого цвета. Такое сообщение было опубликовано парламентарием в его Telegram-канале, после того, как крупный фестиваль Санкт-Петербурга «Радуга» сменил привычное название на другое.

Хочу успокоить уважаемую Светлану Васильевну (главу фестиваля Светлану Лаврецову. — NEWS.ru). Наши законы никаким образом не запрещают и не отменяют радугу. При одном условии: если изображается именно классическая 7-цветная радуга, а не «кастрированный» символ ЛГБТ, где отсутствует голубой цвет, — написал Хинштейн.

Депутат указал, что в России существует множество предприятий, в названии которых фигурирует слово «радуга» и их переименования вовсе не требуется и вопрос в таком ключе ставиться не может.

Хинштейн резюмировал, что законы России о запрете ЛГБТ также не затронут мультфильм его детства «Голубой щенок».

Ранее журнал «Театр» сообщил, что один из крупнейших российских театральных фестивалей «Радуга» сменил название на «Международный Театральный Фестиваль Театра юных зрителей А. А. Брянцева». По словам Светланы Лаврецовой такая инициатива последовала «на опережение», чтобы «не выглядеть теми, кто пропагандирует ЛГБТ». Сама руководитель фестиваля при этом считает, что ситуация с ассоциацией ЛГБТ и радуги «доходит до маразма».