Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, еще два боя завершились вничью. В 2009 году спортсмен проиграл украинцу Виталию Кличко.
Постановляю принять в российское гражданство следующих лиц: <...> Джонсон Кевин Блю, родившийся 7 сентября 1979 году в Соединенных Штатах Америки, — сказано в документе.
Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Также российский паспорт смогут получить члены семей таких военнослужащих.
Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, это решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции. По его словам, на родине их может ждать наказание за наемничество.
Также получить гражданство России в упрощенном порядке теперь могут украинцы, проживавшие на территории Крыма и Севастополя до 2014 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.