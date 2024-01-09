Бившийся с Кличко американский боксер получил российское гражданство Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения, еще два боя завершились вничью. В 2009 году спортсмен проиграл украинцу Виталию Кличко.

Постановляю принять в российское гражданство следующих лиц: <...> Джонсон Кевин Блю, родившийся 7 сентября 1979 году в Соединенных Штатах Америки, — сказано в документе.

Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, заключивших контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Также российский паспорт смогут получить члены семей таких военнослужащих.

Как пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, это решит проблему с выдачей в другие страны ветеранов специальной военной операции. По его словам, на родине их может ждать наказание за наемничество.

Также получить гражданство России в упрощенном порядке теперь могут украинцы, проживавшие на территории Крыма и Севастополя до 2014 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.