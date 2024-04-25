«Избирательный подход»: Песков объяснил, как Запад вводит санкции против РФ Песков заявил, что Запад вводит санкции против России гибко и избирательно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Запад не обращает внимание на условности при введении санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При принятии новых ограничений недружественные страны действуют гибко и избирательно, потому что при полном отказе от российской продукции невозможно сохранить конкурентоспособность, передает ТАСС слова представителя Кремля. Так он ответил на разрешение правительства Канады использовать компании Airbus российский титан.

Мы понимаем избирательный подход [Запада], мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и из других регионов с трудом могут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции, — заявил Песков.

Ранее член палаты общин парламента Великобритании Дрю Хендри заявил, что Великобритания должна ограничить поставки титана из России. В своем обращении к британскому правительству он попросил провести анализ преимуществ для страны от такого решения.

Парламентский заместитель министра Алан Мак, комментируя предложение Хендри, напомнил, что после нефти и газа металлы являются крупнейшим экспортным товаром РФ. При этом чиновник не стал высказываться о перспективах санкционной политики Британии.