Иностранцам могут запретить усыновлять детей из России Львова-Белова: в скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России

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В скором времени иностранцам запретят усыновлять детей из России, говорится в докладе о работе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Там указано, причиной для такого решения станет складывающаяся международная обстановка.

Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем, — говорится в документе.

Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете усыновления российских детей для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, несовершеннолетний может оказаться в однополой семье, если один из родителей сменит пол.

Кроме того, процесс усыновления детей из России иностранными гражданами некоторое время назад приостановили. Об этом было сказано в ответах правительства РФ на вопросы депутатов Госдумы о деятельности кабмина за прошлый год. Отмечается, что это связано с прекращением деятельности иностранных организаций — сегодня нет ни одного представительства с действующим разрешением.