«Имеет право»: В ГД отреагировали на совместные военные учения Индии и США Депутат ГД Чепа: совместные учения Индии и США не повлияют на отношения Нью-Дели с Москвой

Фото: defense.gov

Совместные индо-американские военные учения не отразятся на отношениях Нью-Дели с Москвой, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он отреагировал на сообщения о подготовке маневров Yudh Abhyas на Аляске. Депутат подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию, так как Индия вправе распоряжаться своими войсками самостоятельно.

Это суверенное право каждой страны. Мы не вмешиваемся в это. Подобные учения не означают, что сильно поменяются отношения России и Индии. Я считаю, что Индия имеет право сама проводить учения своих войск, тем более на Аляске. Если на Аляске, значит, явно Индия проверяет свои войска в районе американских земель, — сказал парламентарий.

Совместные военные маневры Индии и США будут проходить с 25 сентября по 8 октября. Задачи учений, а также количество привлеченных военнослужащих пока не разглашаются.

Ранее российский посол в Индии Денис Алипов заявлял о попытках Вашингтона давить на Нью-Дели из-за сотрудничества с Москвой. При этом дипломат высоко оценил взвешенную политику индийского правительства, где предпочитают принимать решения самостоятельно, исходя из национальных интересов.