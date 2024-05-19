«ИИ — страшный трус»: умная колонка «Алиса» разочаровала Медведева Медведев раскритиковал умную колонку «Алиса», назвав ее трусливой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Искусственный интеллект, встроенный в умную колонку «Алиса», страшно трусливый, возмутился в Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, она не может ответить на простые вопросы об антироссийских законах в США и памятниках Степану Бандере на Украине.

Этот прообраз ИИ — страшный трус и не отвечает на вполне обычные вопросы. Вот примеры таковых: Когда в США принят закон об изъятии российских активов? Ответ: «Я еще только учусь и не хочу выглядеть глупо». Задаешь вопрос про любой российский закон – отвечает с блеском. Про другие иностранные законы — тоже, — отметил Медведев.

Далее политик привел в пример вопрос о том, где на Украине установлены памятники Бандере. Однако ответа снова не получил. Вместе с тем информацией о монументах Александру Пушкину «Алиса» поделиться смогла.

Медведев выразил мнение, что подобное положение вещей «сильно подрывает доверие» к продуктам «Яндекса». Политик добавил, что видит основания признать действующих менеджеров компании иноагентами.

Ранее детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина возмутилась историей от«Алисы» про главную героиню мультфильма «Маша и Медведь». В ответ на вопрос, почему Маша живет одна, колонка назвала ее призраком убитой девочки, которую могут видеть только животные. По версии виртуального ассистента, родители не смогли пережить ее гибели и поэтому уехали из дома. А Медведя Маша мучает потому, что именно он ее и убил, уточнила «Алиса».