Названо условие, при котором Украине поставят энергию с Запорожской АЭС Хуснуллин: Запорожская АЭС будет поставлять энергию Украине только за плату

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Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Украина сможет получить электроэнергию с Запорожской АЭС только за плату, передаёт РИА Новости. Основной поток ресурсов планируется направить на Россию, отметил он.

Энергоэлектричество — это такой товар, который невозможно положить на склад. Поэтому если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать деньги, значит, будем работать, не будет принимать — (АЭС — NEWS.ru) будет работать на Россию, — сказал Хуснуллин.

13 марта Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило о получении опровержения утверждений Киева о планах РФ установить полный контроль над Запорожской АЭС. Оно было направлено гендиректором Росатома Алексеем Лихачёвым.