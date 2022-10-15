Хуснуллин: левая часть Крымского моста была восстановлена

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что спустя неделю после взрыва на Крымском мосту левая часть транспортного объекта была восстановлена. В своем Telegram-канале политик написал, что укреплены строения левой полосы автодороги и проведены их испытания.

Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы, — сообщил Хуснуллин.

ФСБ России ранее сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту является главное управление разведки Минобороны Украины, в частности, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. По данным спецслужб, к переправке груза привлекли граждан Украины, Грузии и Армении. Позднее стало известно, что пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления, были задержаны и арестованы.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что взрывчатка для организации ЧП на Крымском мосту могла быть отправлена морем из Одессы. Он отметил, что пока неизвестно, использовался ли для этого зерновоз.