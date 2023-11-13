Хинштейн высказался о льготной продаже билетов на «Щелкунчика» депутатам Хинштейн опроверг льготную продажу билетов на «Щелкунчика» депутатам

Фото: АГН «Москва»

Очередь за билетами на балет «Щелкунчик» у Большого театра

Информация, что российские депутаты могут приобрести билеты на балет «Щелкунчик» в Большом театре по льготным условиям, является недостоверной, заявил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, СМИ, распространяющие подобные сведения, являются «фейкометами».

Популярный Telegram-канал сообщает: пока рядовые граждане вынуждены давиться в очередях в кассах Большого театра, для депутатов Госдумы действует льготная продажа «день в день». Как же, дескать, страшно далеки они (мы!) от народа. Это фейк! Никакой льготной продажи билетов для депутатов не существует! — написал Хинштейн.

До этого Telegram-канал BRIEF написал, что у депутатов есть привилегии на покупку билетов на представление. Канал сослался на контракты на портале госзакупок. Однако, по словам Хинштейна, представленные BRIEF документы не имеют отношения к депутатскому корпусу.

Билеты в Большой покупались для обеспечения культурных программ международных парламентских делегаций. В сентябре 2023 это был форум «Россия — Латинская Америка», в сентябре 2019 — визит парламентской делегации Китая, что нетрудно установить по датам. Но фейкометы такими деталями, понятно, не утруждаются, — объяснил депутат.

Старт продаж на «Щелкунчика» уже вызвал не только ажиотаж среди театралов, но и активировал деятельность перекупщиков. Жители Москвы стали массово жаловаться на мошенников, которые пытаются нажиться на продаже браслетов, позволяющих приобрести билеты на балет. Кроме того, перекупщики стали продавать места в очереди в кассу театра. Изначальная ставка достигала 100 тысяч рублей, позднее цена упала до 40 тысяч рублей.