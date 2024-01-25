«Хам»: в Совфеде ответили Кислице на «намек» Лаврову с Ил-76 Цеков назвал намек Кислицы на Ил-76 с угрозой Лаврову примером дипломатии Киева

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков

Публичные угрозы постпреда Украины в ООН Сергея Кислицы в адрес главы МИД России Сергея Лаврова с намеком на сбитый ВСУ самолет Ил-76 свидетельствуют о скатывании украинской дипломатии до русоненавистничества, заявил NEWS.ru член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. По его словам, с дипломатами на Украине большие проблемы, поскольку настоящих дипломатов там всегда было очень мало.

Это облик современного украинского дипломата — не просто русофоб, а русоненавистник. Они и в адрес союзников позволяют себе хамить, вспомнить того же Мельника (Андрей Мельник, экс-посол Украины в Германии. — NEWS.ru). Все они уйдут в небытие и с позором, оставят, может быть, след в жизни нынешней Украины на очень непродолжительный период как люди, являющиеся исключительными хамами, — заявил Цеков.

Украинские дипломаты всегда «страдали» чрезмерной русофобией, подчеркнул парламентарий. По его словам, для них также были характерны «из ряда вон выходящие» дипломатические заявления.

Вся их деятельность сводилась к борьбе с Россией, но ничего у них не получалось с точки зрения ослабления Москвы. Из-за этого украинские дипломаты впадали в определенную истерику, делая из ряда вон выходящие заявления, которые не красят даже простых людей, не говоря о дипломатах, — отметил сенатор.

24 января, в день сбития Ил-76 с украинскими пленными и российским экипажем и сопровождающими, Кислица выложил в Twitter (X) пост, в котором намекнул, что самолет Лаврова может повторить судьбу сбитого ВСУ борта. Постпред Украины при ООН утверждал, что глава МИД РФ тогда готовился к вылету на самолете той же марки из аэропорта Кеннеди в США.

Ранее экс-посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, как президент Украины Владимир Зеленский во время посещения музея Уинстона Черчилля без разрешения сел в кресло бывшего премьер-министра Великобритании. По словам бывшего дипломата, сотрудник учреждения тогда сказал Зеленскому, что так делать нельзя, но тот пропустил его замечание мимо ушей.