Губернатор Забайкалья назвал главное препятствие края в торговле с Китаем Губернатор Осипов: погранограничения стали главной проблемой торговли с Китаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Осипов

Снятие ограничений на трансграничных пограничных переходах в Забайкалье является основной задачей, призванной сделать регион главной площадкой по торговле с Китаем, заявил NEWS.ru на Забайкальском международном кинофестивале (ЗМКФ) губернатор края Александр Осипов. По его словам, недостаток мощностей на погранпереходах являлся важнейшим ограничителем торговли в Забайкальском крае.

Есть программа госграницы, которая предусматривает модернизацию всех наших погранпереходов. Они, конечно, крайне важны для Забайкальского края. Недостаток пропускных мощностей на них являлся важнейшим ограничителем Забайкальского края, потому что никакие товары не возможно было вывезти. Ограничение работало еще и для всей страны, которая тоже не могла вывезти свои товары и ввезти необходимые товары. <...> Поэтому первая задача — чтобы не было ограничений на наших трансграничных пограничных переходах, — подчеркнул Осипов.

Ранее губернатор отметил, что в Забайкалье появилось огромное количество инициативных людей, готовых участвовать в жизни государства и общества. По его словам, это выгодно отличается от ситуации 2018 года, когда среди жителей Забайкалья преобладали депрессивные настроения.