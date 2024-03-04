«Грозное оружие»: в Госдуме рассказали, как ВС РФ уничтожает технику НАТО Депутат Журавлев: ВС РФ умело уничтожает лучшую технику НАТО ракетами и дронами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные уничтожают одними лишь ракетами и дронами лучшие образцы техники НАТО, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Причем по его словам, это околовоенные энтузиасты превращают беспилотники в грозное оружие.

На любой танк всегда найдется управляемая ракета или дрон-камикадзе, стоящий в тысячи раз дешевле, но в умелых руках представляющий из себя весьма грозное оружие, — считает Журавлев.

Депутат отметил, что на одном только Авдеевском направлении уничтожено уже три танка Abrams, причем одним и тем же способом — выстрелом из ручного противотанкового гранатомета и двумя беспилотниками «Упырь», которые собирают, даже не на промышленном производстве. Четвертым можно считать американскую машину для разминирования М1150, которая тоже создана на базе Abrams, добавил депутат.

Получается, стоило этой технике появиться на фронте, как уже довольно значительная часть ее уничтожена — всего ВСУ получили 31 такой танк, — Журавлев

Ранее Минобороны России подтвердило, что второй танк M1 Abrams был подбит под Авдеевкой совместными усилиями подразделений группировки войск «Центр». Также российским военным удалось уничтожить четыре боевые машины пехоты, в числе которых оказались три американских Bradley.

Как заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с бронетехникой, переданной Киеву странами Запада. По его словам, ненадлежащее техническое обслуживание привело к износу танков и боевых бронированных машин пехоты. Они постепенно выходят из строя. Также наблюдаются проблемы с артиллерийскими орудиями.