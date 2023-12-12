Призывникам разрешили служить в ФСБ Госдума приняла закон о службе призывников на границе

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Александр Хинштейн

Госдума приняла закон, который предоставляет призывникам возможность проходить срочную службу в Погранслужбе ФСБ, передает РИА Новости. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Пискарев отметил, что при работе над документом учитывался опыт прежних лет, когда пограничные войска комплектовались срочниками и служить на границе было очень почетно. Хинштейн в свою очередь подчеркнул, что инициатива касается только Пограничной службы ФСБ.

Согласно закону, на службу в органы ФСБ не могут быть призваны россияне, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, лица, признанные иностранными агентами. Запрет на срочную службу в органах ФСБ также распространяется на граждан с судимостью, в том числе снятой или погашенной, а также употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон, разрешающий Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. В документе прописаны социальные права участников таких подразделений, которые приравниваются к гарантиям государства перед военнослужащими ВС РФ. Кроме того, парламентарии приняли закон о введении штрафов за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.