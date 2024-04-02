Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели мужа. Исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.

Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи погибших героев. Вдовы солдат и офицеров, отдавших свои жизни за безопасность и суверенитет нашей Родины, должны быть уверены, что их права защищены, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума ранее приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам и займам участникам СВО. Депутат нижней палаты парламента от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал, что военные будут выплачивать только основную часть долга, а остальной объем средств внесут банки и госказна. Нормы законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, который конкретизирует механизм освобождения от уголовной ответственности участников спецоперации на Украине. Нормы дополняют Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.