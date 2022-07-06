Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодёжи

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании добровольного всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Как сообщается на сайте Госдумы, движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга детей и молодежи, формировать мировоззрение и готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. По мнению авторов, принятие закона поможет выстроить единую политику воспитания в образовательных организациях, систематизировать работу всех детских организаций, сообществ и клубов.

Отмечается, что закон закрепляет право всех участников на обсуждение вопросов управления и программной деятельности движения. Его участниками могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации. Для этой категории вводится понятие «участник-обучающийся».

Первичные отделения движения смогут открываться в том числе в детских домах, к организации движения в регионах планируется привлечь губернаторов, а его наблюдательный совет будет предложено возглавить президенту России Владимиру Путину. Движение будет финансироваться за счет правительства России, которое также будет передавать ему детские лагеря, дворцы пионеров и учреждения образования.

Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи был внесён в Госдуму 19 мая. Как отмечала один из его авторов — председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, новое движение сможет унаследовать лучшие черты пионерской организации и будет представлять собой широкую и демократичную организацию, независимую от «толщины кошелька родителей».

Депутат ЛДПР Дмитрий Пьяных, в свою очередь, предположил, что идея создать в России юношескую организацию по аналогии с пионерской обречена на провал. О том же заявила и профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Елена Омельченко, предположив, что движение будет новой попыткой мобилизовать молодых патриотов и в итоге превратится в очередную бюрократическую формальность с отчётами и списком участников.