Госдума приняла в первом чтении законопроект о закрытии СМИ за фейки

Государственная дума РФ / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Как пишет ТАСС, генпрокурора и его заместителей предлагается наделить правом запрета в России СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение работы или запрет российских СМИ. Также предлагается наделить генпрокурора и его замов правом отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, в том числе материалов, «выражающих явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ», а также дискредитирующих Вооружённые силы РФ.

Кроме того, поправки в закон «О средствах массовой информации» наделяют генпрокурора РФ и его замов правом отозвать регистрацию и прекратить действие лицензии любых СМИ в случае распространения ложных общественно значимых сообщений. СМИ также могут лишиться регистрации при распространении фейков о Вооружённых силах РФ, а также публикации материалов с призывами к участию в несанкционированных акциях и дискредитации использования Вооружённых сил России.

Ранее зампред комитета ГД по информационной политике единоросс Олег Матвейчев объяснил, что у общества есть «гигантский запрос» на появление зеркальных норм после применения санкции к российским государственным СМИ в Соединённых Штатах и Европе. В свою очередь руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк предположил, что законопроект негативно скажется на свободе слова и распространения информации, а также приведёт к увеличению самоцензуры среди журналистов.