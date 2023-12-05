Госдума подошла ближе к принятию закона о запрете «наливаек» Володин: законопроект о запрете «наливаек» принят в первом чтении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтение законопроект о запрете «наливаек», сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, принятое решение стало ответом за запрос общества, а у региональных властей появится возможность навести в этой сфере порядок.

Законопроект о запрете «наливаек» принят в первом чтении <...> Принятое сегодня решение — это ответ на запрос общества <...> После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере, — говорится в сообщении.

По его словам, регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе. Также они смогут ограничивать время продажи алкоголя в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Ранее принять законопроект в первом чтении нижней палате парламента рекомендовал комитет Госдумы по экономической политике. Также предлагается законодательно запретить производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством и соответствующими требованиями РФ. По мнению законодателей, это позволит предотвратить повторение массового отравления населения, как это было в случае с напитком «Мистер Сидр».