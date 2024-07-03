Госдума поддержала приостановку участия российской делегации в ПА ОБСЕ Госдума приняла заявление о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы России приняли на пленарном заседании заявление о приостановке участия делегации российского парламента в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также выплаты взносов в ее бюджет, передает корреспондент NEWS.ru. Принятый документ парламентарии направят в том числе в ПА ОБСЕ и ООН.

В период приостановки участия любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными, — сказано в документе.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий по этому поводу заявил, что ОБСЕ, и особенно ее парламентская ассамблея остаются в плену старых представлений о том, что нужно противостоять России и выводить ее из организации. Он подчеркнул, что российских представителей попросту не приглашают для участия в сессиях ПА ОБСЕ.

В этих условиях мы считает, что, конечно, хлопнуть дверью — самое простое [решение]. Мы несколько десятилетий отработали в ОБСЕ и ее ПА. Но на данном этапе работать в ПА ОБСЕ в подобных условиях и при таком коллегиальном отношении большинства членов национальных делегаций является нецелесообразным, — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации принял постановление о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ. Как сообщили в пресс-службе Совфеда, соответствующее решение сенаторы приняли единогласно.