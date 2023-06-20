Госдума переименовала День окончания Второй мировой войны Госдума установила 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией

Фото: Георгий Хомзор/РИА Новости

2-й Дальневосточный фронт. Чтение приказа о победе над Японией

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому 3 сентября в России помимо Дня окончания Второй мировой войны будет официально праздноваться День победы над милитаристской Японией, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. В тексте говорится, что меры были приняты в связи с ухудшением отношений Москвы и Токио после начала военной операции на Украине.

С началом СВО на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны. Запущена юридическая процедура отмены режима наиболее благоприятствуемой нации для России, введены персональные санкции в отношении высшего российского руководства, заблокированы иеновые авуары Банка России, — объясняют свое решение авторы документа.

26 мая Япония ввела запрет на экспорт для 80 организаций из России в рамках нового санкционного пакета из-за ведения боевых действий на Украине. Таким образом, общее число российских компаний, которые оказались под ограничениями Японии, увеличилось до 437.

В МИД РФ заявили, что Москва не оставит без ответа очередное расширение Японией санкций против России. Учитывая, что это уже 20-й пакет рестрикций, в ведомстве предположили, что Токио стремится к лидерству в вопросе антироссийских ограничений.