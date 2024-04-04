«Горите от стыда»: Милонов об уральском интим-видео с 11-летней девочкой Милонов призвал родителей 11-летней россиянки с интим-видео «сгореть от стыда»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьницу из Первоуральска, видео группового секса с которой ранее появилось в Сети, необходимо поместить под серьезное наблюдение психиатра, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению, родители 11-летней девочки должны «гореть от стыда». Парламентарий назвал случившееся историей позора и стыда.

В любом случае, 11-летний ребенок должен быть помещен под серьезное наблюдение психиатра, и ни одна правозащитница не должна вякать, что девочку якобы пытаются забрать, такое нужно пресекать очень жестко. В глазах у всех это должно быть позором. Есть шанс, что рецидивов не будет. Главное — не разрешать какому-нибудь каналу снять сериал «Влюблена в 11». Эта история должна быть историей позора, стыда и негодяйства. Родители должны сгореть от стыда. Это кошмар, позор, — высказался Милонов.

Он считает, родители школьницы невнимательно следили за ней и не воспитывали. Депутат также предположил, что у девочки может быть психическое заболевание. По словам Милонова, если врачи выяснят, что школьница здорова, то должны быть наказаны ее родители.

Ранее сообщалось, что школьница с Урала сама предлагала интим подросткам. Она несколько месяцев встречалась с одним из молодых людей, который попал на слитое в Сеть видео. По словам местного жителя, на протяжении этого периода времени школьница делала интимные предложения другим людям.