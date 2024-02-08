Голикова заинтриговала школьников изменениями в ЕГЭ Голикова предупредила о грядущих изменениях в ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти нацелены на совершенствование системы единого государственного экзамена, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на слушаниях в Совете Федерации. Однако им предстоит найти компромисс между ЕГЭ и другими возможностями реализации ученика.

У нас идут проработки, включающие изменения сдачи ЕГЭ, но не буду пока забегать вперед, это прорабатывается, — сказала Голикова.

По ее словам, в преддверии ЕГЭ школьники «тестируют себя по информационным системам», а не развиваются так, как могли бы, если бы у них не было необходимости сдавать эти экзамены.

Голикова добавила, что сторонники цифрового образования считают, что в будущем ЕГЭ может не понадобиться, а вот другие уверены, что единый госэкзамен будет и дальше показывать свою эффективность. Сейчас правительство должно понять, как система работала во время пандемии.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переход на новую систему образования будет плавным. Глава государства на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Канта заверил, что уже выданные дипломы сохранят свою прежнюю силу.