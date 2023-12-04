«Глаза будут открываться»: сенатор о поддерживающих мир с Россией украинцах Сенатор Цеков: все больше украинцев будут поддерживать переговоры с Россией

Фото: МО Украины

Число выступающих за переговоры с Россией украинцев увеличится, потому что все больше жителей задаются вопросом, за что и ради кого они воюют, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, чем дальше будут идти неудачные военные действия со стороны Украины, тем больше в стране будут знать правду о происходящем начиная с 2014 года.

Чем больше они будут знать правду, какое отношение к Украине со стороны руководителей ведущих стран мира, что Украина им нужна как средство борьбы с Россией, тем больше они будут знать, почему сорвались переговоры год назад, и будут выступать за переговоры сейчас. Больше украинцев будет переживать за свою жизнь и близких, глаза будут открываться. С начала СВО они задаются вопросом, за что они воюют, с кем и за кого. Думаю, ответы на эти вопросы быстро подвигают к тому, что нужно договариваться с Россией, — сказал Цеков.

Согласно данным социального опроса группы «Рейтинг», идею переговоров с Россией поддержали 44% жителей Украины. За отказ от переговоров с Москвой и продолжение боевых действий в зоне спецоперации выступили 48% украинцев. В большей степени о готовности к компромиссам заявили граждане от 18 до 35 лет, проживающие на востоке Украины. При этом сторонниками продолжения боевых действий больше являются жители западной части страны в возрастной группе 36–50 лет.