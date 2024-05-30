«Главарь киевского режима»: Захарова высказалась о статусе Зеленского Захарова: легитимность «главаря киевского режима» Зеленского оспаривается

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Владимир Зеленский

Российская сторона исходит из того, что президент Украины Владимир Зеленский после 20 мая считается «главарем киевского режима», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что легитимность Зеленского оспаривается в том числе и на Украине.

Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине, — пояснила она.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что в Конституции Украины предусмотрено только продление полномочий Верховной рады, но ничего не сказано о продлении полномочий президента. Он подчеркнул необходимость проведения тщательного анализа по вопросу легитимности украинского лидера.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о президентстве Зеленского, заявил, что он сохраняет за собой пост главы государства в соответствии с конституцией. По его словам, Зеленский останется на этой должности до вступления на пост новоизбранного лидера страны.

Сам глава Украины подчеркнул, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности после 20 мая, когда истек срок его полномочий. Он посоветовал изучить законы страны.