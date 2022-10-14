Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия запретила въезд в страну главам МИД и Минобороны Черногории Ранко Кривокапичу и Рашко Коневичу, а также экс-директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере, говорится на сайте министерства иностранных дел РФ. Ведомство поясняет, что данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной решение объявить персонами нон грата дипломатов российского посольства в Подгорице

В посольство Черногории в РФ направлена нота МИД России о запрете на въезд в РФ министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саве Кентере, — сказано в сообщении.

В конце сентября власти Черногории объявили о высылке шести российских дипломатов. Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что руководство республики не сформулировало каких-либо конкретных претензий к сотрудникам российского дипведомства, объявленным персонами нон грата. Она также напомнила, что Подгорица уже не в первый раз «устраивают показуху» в деле защиты государственных интересов от несуществующей угрозы со стороны РФ.

До этого пресс-служба российской дипмиссии в Черногории сообщила о приостановке работы консульского отдела в Подгорице на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики. Дипломаты призвали обращаться по вопросам консульского обслуживания в посольства России в соседних странах.