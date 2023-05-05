Глава СПЧ предложил взяться за Telegram-каналы, как за СМИ Глава СПЧ предложил подумать о регулировании работы Telegram-каналов по примеру СМИ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости провести анализ деятельности Telegram-каналов и затем подумать о ее законодательном регулировании. Слова правозащитника приводит ТАСС. Фадеев признался, что он, как бывший сотрудник СМИ, «несколько раздражается» из-за особенностей деятельности каналов.

Что касается Telegram-каналов, то они находятся в вольном поле. Здесь нужен анализ: если нарушений со стороны Telegram-каналов значительное количество, тогда нужно думать о введении Telegram-каналов в законодательное поле, подобное СМИ, но здесь нужно принять осмысленное решение, — сказал глава СПЧ.

По словам Фадеева, работа многих каналов по содержанию и смыслу деятельности ничем не отличается от традиционных СМИ, однако последние работают в рамках законодательства, предусматривающего «серьезную ответственность за вранье, за клевету, за нарушение тайны».

В ноябре 2022 года гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов также заявлял, что Telegram-каналы, на которые подписаны более 100 тысяч человек, должны ответственно подходить к подаче информации, как это делают традиционные СМИ. Он назвал конкуренцию между СМИ и Telegram-каналами «плохой», так как последние «безответственно подходят к информации».

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штрафы и ввести уголовное наказание для треш-стримеров за распространение контента, демонстрирующего особую жестокость или издевательства. Поправки в КоАП РФ предусматривают увеличение штрафов до 200 тысяч рублей для физлиц и до миллиона рублей — для юрлиц, а также конфискацию техники для съемок. Отягчающим обстоятельством при этом может стать ведение онлайн-трансляции.