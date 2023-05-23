Колокольцев: Запад пытается приостановить членство России в Интерполе

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Ряд западных стран пытается ограничить возможности России использовать каналы Интерпола для розыска преступников, а также приостановить ее членство в организации, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом в Эр-Рияде. По словам министра, такие действия подчеркивают намерения некоторых участников организации изменить устав Интерпола с целью оказывать политическое давление на любое неугодное правительство, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Владимир Колокольцев обратил внимание на попытки со стороны ряда западных стран ограничить России возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство Российской Федерации в этой организации, — говорится в сообщении.

Колокольцев подчеркнул, что политизация международного правоохранительного взаимодействия вредит общим интересам борьбы с трансграничной преступностью.

Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать президента России Владимира Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». Бушман рассчитывает на то, что в этом случае Международный уголовный суд быстро свяжется с Интерполом и попросит исполнить требование.

В Кремле ранее сообщили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения этого суда с точки зрения права для РФ являются ничтожными.