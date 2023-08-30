Глава МИД Турции приедет в Россию раньше Эрдогана Захарова: глава МИД Турции посетит Россию с 31 августа по 1 сентября

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Хакан Фидан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 31 августа приедет в Россию, где проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также поговорят о ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и странах Южного Кавказа.

С 31 августа по 1 сентября глава МИД Турции посетит Москву с рабочим визитом с целью проведения переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Министры обсудят ситуацию на Украине, в Сирии, Ливии, Закавказье и проанализируют состояние двустороннего российско-турецкого сотрудничества, в том числе в контексте реализации стратегических проектов в энергетической сфере, — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что Фидан и Лавров проработают график двусторонних контактов на высшем и высоком уровне.

Как сообщил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков, информация о дате встречи президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана будет названа в ближайшие дни. По его словам, встреча пройдет в России в скором времени.

Турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября в Сочи. Предполагается, что основными темами для обсуждения станет возвращение России к зерновой сделке, а также ситуация в Сирии и совместная деятельность РФ и Турции. В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не вернется к соглашениям по зерну до тех пор, пока не будут удовлетворены ее требования. Стороны продолжают проводить переговоры.