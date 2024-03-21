В ЦИК озвучили итоги выборов президента России Глава ЦИК Памфилова: Путин победил на выборах президента с результатом 87,28%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава ЦИК Элла Памфилова на спецзаседании комиссии озвучила официальные итоги голосования на президентских выборах в России, сообщило РИА Новости. С результатом 87,28% победил Владимир Путин.

Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий получили 3,85% и 3,20% голосов соответственно. За действующего главу государства проголосовали 76 277 708 граждан.

Итоговая явка составила 77,49%. Всего на выборах президента проголосовали 87 576 075 избирателей. По словам Памфиловой, подобных показателей в современной истории России еще не было. За рубежом в выборах президента участвовали 388 791 избирателей.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство граждан страны — 83% — считают, что выборы главы государства прошли честно. Отмечается, что 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки.

Опрос также показал, что в 2024 году рекордное число россиян заявили о соответствии результатов выборов волеизъявлению избирателей (65%). При этом 72% опрошенных доверяют представленным результатам. В то же время полностью доверяют итогам голосования 54% граждан, не доверяют — 13%. Еще 14% не знают, сколько процентов набрали кандидаты на пост президента.