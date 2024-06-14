Глава Астрахани объявил об уходе Олег Полумордвинов покинул пост главы Астрахани

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Олег Полумордвинов

Глава Астрахани Олег Полумордвинов официально покинул свой пост. В своем Telegram-канале он указал, что «принял важное и непростое решение».

Астраханцы, друзья! Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города. Я благодарен астраханцам за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях, — указал Полумордвинов.

Он подчеркнул, что за время работы было много сделано. Также Полумордвинов выразил надежду, что общими усилиями Астрахань будет расцветать и становиться комфортнее для жизни.

Как указывают региональные СМИ, временно исполняющим обязанности мэра стал Назар Кучерук. Его назначили депутаты городской думы на внеочередном заседании, где была принята отставка Полумордвинова.

Полумордвинов занимал пост главы Астрахани два года. Ранее он возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, а с 2015 по 2018 год также был руководителем горадминистрации.

Ранее мэр дагестанского Дербента Рустамбек Пирмагомедов объявил о решении уйти с должности. Он пожелал городу процветания, жителям — счастья, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Работу на посту главы Пирмагомедов назвал сложной, но очень интересной. Это была четвертая отставка российского мэра за две недели.