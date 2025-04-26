Герасимов раскрыл подробности ликвидации ВСУ в Курской области Герасимов: ВС России рассекли и уничтожили силы ВСУ в Курской области

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Валерий Герасимов

Украинская группировка, действовавшая на территории Курской области, была изолирована, рассечена и уничтожена силами российских подразделений, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину. По его словам, для проведения операции привлекались десантные дивизии и бригады морской пехоты, передает пресс-служба Кремля.

Ударами с флангов вдоль границы силами 76-й и 106-й десантных дивизий ВДВ, а также 155-й и 810-й бригад морской пехоты противник был блокирован и ликвидирован, — уточнил Герасимов.

Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск в субботу, 26 апреля. По его словам, российские силы взяли под контроль последний населенный пункт региона — село Горналь. Сейчас военные проводят зачистку территории от возможных остатков украинских подразделений.

Кроме того, Герасимов заявил о полном провале планов украинского командования по созданию стратегического плацдарма в Курской области. Как отметил начальник Генштаба, эта операция ВСУ была направлена на срыв российского наступления в Донбассе, однако завершилась она безрезультатно.