«Геноцид»: Миронов об обстреле ВСУ гражданской колонны автомобилей Миронов назвал геноцидом расстрел ВСУ гражданской колонны машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru назвал геноцидом расстрел ВСУ автоколонн с гражданскими лицами в Харьковской и Запорожской областях. Он считает, что данные обстрелы также попадают под определение военных преступлений и терроризма. Ответственность за них должны нести руководители Украины, включая президента страны Владимира Зеленского, уверен Миронов. По его мнению, людей убили за то, что они ехали на неподконтрольную киевскому режиму территорию. Он отметил, что за последнее время накопилось много свидетельств подобных действий украинских армий.

Совершенно очевидно, что людей убили за то, что они ехали на неподконтрольную киевскому режиму территорию, пытаясь спастись от репрессий. Все, кто там живет или хочет жить, для бандеровцев «сепары», «вата» и в целом нелюди, которых не жалко. Поэтому выследили и прицельно ударили из артиллерии. Таких свидетельств за последние месяцы и годы набралось столько, что ничем иным, как геноцидом, это назвать нельзя, — сказал Миронов.

Депутат Госдумы также считает, что Запад потворствует совершению данных преступлений. По его мнению, это демонстрирует, что Россия ведет войну в том числе с ними. Миронов отдельно поприветствовал вхождение ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская областей в состав страны и выразил надежду, что это поможет защитить «жителей Новороссии от неонацистов».

Я очень рассчитываю в этой связи на Минобороны РФ, которое должно обеспечивать прикрытие таких колонн беженцев по всем законам военного времени. Начиная от организации и расчета маршрутов, заканчивая непосредственно боевым охранением, которое, конечно, должно включать системы ПВО, контрбатарейную борьбу и другие необходимые силы и средства. Жители Новороссии, наши братья, которые поверили нам, должны получить в лице русского солдата защиту от неонацистов, которые объявили своим вчерашним согражданам войну на уничтожение, — добавил политик.

Об ударе ВСУ по автоколонне в Запорожской области стало известно утром 30 сентября. По словам члена главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимира Рогова, украинские власти пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны российских военных. На деле же Киев старается запугать мирных жителей подконтрольной ему части региона и предотвратить их отток на территорию, которая в скором времени станет частью России, уверен член ВГА. Позже он заявил, что число погибших в результате обстрела ВСУ возросло до 24 человек.

29 сентября об обстреле колонны с беженцами под Харьковом сообщило Министерство здравоохранения Луганской Народной Республики.