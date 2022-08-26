В Курске задержали агента украинской разведки ФСБ задержала агента украинской разведки, подозреваемого в шпионаже за объектами МО России

Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала агента украинской разведки под псевдонимом Альпендорф, который подозревается в передаче данных об объектах Минобороны России, передает РИА Новости. Задержанный гражданин Украины проживал в Курске, дома у него обнаружили литературу по снайперской подготовке и партизанской войне, а также спецсредства, переданные разведкой.

Агент уже дал признательные показания. Он рассказал, что его завербовал сотрудник украинских спецслужб в феврале 2018-го «на компрометирующих условиях». По его словам, он собирал информацию об офицерах вооруженных сил и их семьях, занимался вербовкой и сотрудничал с информационным агентством Украины. Возбуждено уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

25 августа сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника «Азова» (террористическая организация, деятельность в России запрещена). По сообщениям ведомства, он планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

В тот же день в Севастополе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя по подозрению в ведении диверсионной деятельности. У него были изъяты комплектующие для военного беспилотника, два ноутбука, несколько сотовых телефонов и антенн.