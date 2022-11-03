ФСБ задержала двоих членов банды Басаева, напавших на Дагестан в 1999 году

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ и Следственный комитет России задержали еще двух участников нападения из банд Шамиля Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Республики Дагестан. Тогда погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Как сообщается на сайте ФСБ, задержаны жители Нефтекумского района Ставропольского края Эдуард Таушев и Темирали Заракаев.

Э. Таушев и Т. Заракаев задержаны в городе Москве и в селе Каясула Нефтекумского района и доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ и избрания меры пресечения, — сказано в сообщении.

Как уточняется на сайте Следственного комитета РФ, в июне-июле 1999 года Заракаев и Таушев добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, с 7 по 24 августа 1999 года они приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации.

В результате произведенного бандой обстрела были убиты 33 человека, еще 34 ранены. Следствие ходатайствует о заключении задержанных под стражу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали на Ставрополье и в Томске двух других бывших боевиков банды Басаева и Хаттаба, причастных к нападению в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная, а также к нападению на псковских десантников в районе села Улус-Керт в феврале — марте 2000 года. В ходе этих нападений погибли 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника.