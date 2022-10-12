ФСБ показала рентген груза фуры, подорвавшейся на Крымском мосту

Фото: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности России опубликовала снимок рентгена груза фуры, которая 8 октября взорвалась на Крымском мосту. Он был сделан на одном из таможенных постов. На кадре видно, что в кузове лежат рулоны с полиэтиленовой пленкой. Впоследствии было установлено, что в них хранилась взрывчатка. Также ФСБ показала видео досмотра фуры.

Кроме этого, ведомство опубликовало в Сети документы подставных компаний, которые были задействованы для совершения теракта.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что организаторы террористического акта на Крымском мосту доставляли взрывчатку до места назначения из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. По данным ведомства, груз замаскировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и отправили из порта Одессы в болгарский Русе. Далее его перевезли в грузинский порт Поти, а затем в Ереван.

С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС, произведена подмена документов, после чего отправителем стало ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Республика Армения, Алаверди), а получателем — ООО «Лидер» (Москва).

4 октября на зарегистрированной в Грузии фуре DAF груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен на оптовую базу Армавира Краснодарского края.

7 октября документы на груз снова подменили, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем — несуществующая фирма в Республике Крым.

В этот же день взрывчатка оказалась в автомобиле гражданина России Махира Юсубова 1971 года рождения, который выехал в Симферополь. 8 октября в 06:03 мск во время движения по Крымскому мосту был осуществлен подрыв.

Ранее в ФСБ сообщили, что организатором теракта на Крымском мосту является руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. В ведомстве пояснили, что к настоящему моменту установлены 12 его соучастников, восемь из которых задержаны. В их числе пятеро граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.