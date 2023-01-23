ФСБ опубликовала видео с показаниями задержанного агента СБУ

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ФСБ опубликовала видео допроса сторонника националистов, который готовил теракт по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По месту жительства задержанного изъяты готовые к применению средства террора, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).

Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином России преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб, — сообщили в ЦОС.

Ранее в Твери был задержан мужчина 1982 года рождения, который намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Как сообщалось, через интернет задержанный поддерживал связь с представителем украинской стороны, по рекомендации которого изучил маршрут выезда на территорию Украины, приобрел элементы военной экипировки, обмундирования и медицинские средства. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.