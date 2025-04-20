ФНС оценила идею самозапрета на азартные игры для граждан ФНС поддержала предложение создать реестр самозапрета на азартные игры

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Федеральная налоговая служба России поддерживает предложение создать реестр самозапрета на участие в азартных играх для граждан. Таким образом в ведомстве отреагировали на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. В ФНС также напомнили, что уполномоченным за выработку госполитики в области азартных игр органом является Минфин России, передает РИА Новости.

ФНС России поддерживает инициативу создания национального реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт», — говорится в документе.

Чернышов предложил создать реестр самозапрета на участие в азартных играх в феврале. По его мнению, граждане должны иметь возможность добровольно вносить себя в него на срок от трех месяцев вплоть до пожизненного. Кроме того, депутат предложил автоматически вносить в реестр россиян с долгами по кредитам, штрафам и другим платежам.

Ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова предупредила, что зависимость от азартных игр, или же лудомания, часто сопровождается пристрастием к алкоголю. Она подчеркнула, что таким людям требуется помощь психотерапевта.