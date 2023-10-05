ФАС потребовала сбросить цены на топливо на АЗС

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась к компаниям с призывом сбросить цены на бензин и прочие нефтепродукты на автозаправочных станциях (АЗС), сообщает в Telegram пресс-служба ведомства. Отмечается, что меры должны быть реализованы с учетом уменьшения биржевых цен.

ФАС направила письмо вертикально интегрированным и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость реализации нефтепродуктов. Компании должны направить информацию о реализации этой меры в службу, — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве уточнили, что, если компании не выполнят установленные требования, их действия будут рассматриваться как признаки нарушения антимонопольного законодательства. В ФАС подчеркнули, что за последнее время уже было возбуждено шесть уголовных дел в пяти регионах по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.

Ранее президент России Владимир Путин призвал поставлять топливо сначала на внутренний рынок и только потом зарабатывать на его продаже посредством экспорта. Он подчеркнул, что цены на топливо растут, несмотря на принятые меры. По его словам, потребителя, который ждет результатов, мало интересует, «что происходит в этих звеньях».