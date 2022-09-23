«Ездили, едут и будут ехать»: КПРФ про отправку депутатов на фронт Пресс-секретарь КПРФ Ющенко: депутаты ездили, едут и будут ездить на фронт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ющенко

Среди депутатов были и есть люди, которые отправляются на фронт добровольно и без всякой шумихи, заявил в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь партии КПРФ Александр Ющенко. По его словам, вместо пиара каждому из парламентариев необходимо понять, какую пользу он может принести российским войскам.

Мы не хотим превращать обязанность защищать родину в «дешевый» пиар, но в тоже время, у нас были и есть люди, которые отправляются туда добровольно и без всякой шумихи, как говориться, ездили, едут и будут ездить, — сказал Ющенко.

В качестве примера, он привел депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина, от которого, по его словам, можно ждать реальных результатов на Украине. Ющенко отметил, что Саблин провел там много времени и его опыт крайне востребован. Также он напомнил о недавно погибшем под Херсоном лидере Комсомола города Севастополь Александре Череменове.

По мнению пресс-секретаря КПРФ, депутатам необходимо заняться обеспечением войск дронами, автомобилями и различной техникой, которой на данный момент в войсках недостаточно.

Накануне секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что уже поданы заявления первых четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их служить в зону военной операции на Украине в составе Вооруженных сил РФ. По его словам, заявки поступили от председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова, зампреда комитета по обороне Дмитрия Саблина и зампреда комитета по экономической политике Сергея Сокола.