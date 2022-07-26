«Этого допустить нельзя»: закон о запрете «Авито» вызвал яростный протест АКИТ, ФАС и даже депутаты говорят о негативных последствиях поправок к закону «О рекламе»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Поправки к закону «О рекламе» о создании в России единого оператора на рынке цифровой рекламы Госдума приняла в первом чтении 15 июля. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил NEWS.ru, что организация направит в нижнюю палату негативное заключение на законопроект. Инициативу уже раскритиковали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), против выступили четыре фракции, а в «Авито» уверены, что поправки уничтожат всю сферу, так как приведут к монополизации рынка онлайн-объявлений.

Глава АКИТ рассказал NEWS.ru, что принятие законопроекта вызовет спад конкуренции и это приведет к деградации качества сервисов, которыми активно пользуются россияне. По его словам, создание единого оператора услуг никак не способствует выполнению заявленной цели документа — борьбе с мошенничеством. Частные компании активно борются с преступниками, однако злоумышленники будут использовать площадку объявлений вне зависимости от того, кому эта площадка принадлежит, полагает Соколов.

Это то, чего допускать нельзя... Это совершенно точно та ниша, в которой государству места нет. Есть место бизнесу, и этот бизнес высококонкурентный. Чем выше эта конкуренция, тем лучше сервисы будут работать, — подчеркнул он.

Соколов также признался, что не понимает необходимости сокращать влияние иностранных компаний на сферу интернет-торговли. Так аргументировали необходимость принятия поправок поддерживающие законопроект депутаты.

Когда я как физическое лицо хочу продать квартиру, я прихожу на сервис за услугой, которая поможет мне продать эту квартиру. Мне абсолютно всё равно, какая доля какого участия в этом бизнесе, и вообще, как это может повлиять на мое желание продать квартиру и на желание другого человека эту квартиру купить? — сказал он.

Даже если есть желание ограничить иностранное участие, речь в тексте должна идти именно об этом, отметил глава АКИТ.

Надо ставить вопрос не о том, чтобы монополизировать отрасль и сделать ее абсолютно неконкурентной, а о повышении доли российского участия в таких сервисах. Это вопрос другой, это не тот вопрос, который нам сейчас предложен к обсуждению, — добавил он.

АКИТ объединяет крупнейшие компании, которые торгуют в сети. Среди них «Авито», «Ашан», DNS, Lamoda, Metro, Ozon, Wildberries, «М.Видео», «Эльдорадо» и «Почта России».

Поправки в закон «О рекламе» Госдума приняла в первом чтении 15 июля. Документ предполагает создание в России единой организации, которая будет заниматься наружной рекламой. Автор инициативы — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, единоросс Артем Кирьянов. В ходе своего выступления в Госдуме он говорил о «русофобских кампаниях» и угрозах, которые исходят из интернета после начала военной операции на территории Украины.

Комитет, в котором работает Кирьянов, дал положительное заключение на законопроект и рекомендовал депутатам его принять. В разговоре с NEWS.ru Кирьянов заявил, что документ направлен на создание более прозрачного рынка и на защиту россиян от иностранного влияния, а также принесет региональным бюджетам дополнительные деньги. Широкое обсуждение законопроекта он считает хорошим знаком: «Если бы обсуждения не было, мы могли бы считать, что не затронули болевую тему».

Это не закон против конкретных компаний, — сказал парламентарий. — Понимая сегодняшнюю ситуацию, очень важно беспокоиться не только об интересах коммерческих структур, но и об интересах людей, о защите их прав и интересов. Если мы говорим о ситуации, в которой сегодня находится Россия, — связанной с информационной войной, то, конечно, безопасность человека должна быть главным мерилом тех или иных процессов. Присутствие на рынке электронных досок объявлений компаний с иностранным участием нас не может устраивать.

Автора законопроекта ранее поддержал и председатель Госдумы, его однопартиец Вячеслав Володин. Он заверил, что в законопроект будут внесены поправки, но выразил уверенность, что в итоге документ будет принят. По его мнению, реклама может быть использована для вмешательства во внутрироссийские дела и для «формирования мировоззрения».

Те, кто зарегистрирован в недружественных государствах, угрожающих России, должны понимать — их время ушло, — сказал он.

Во время первого чтения законопроекта документ вызвал большой интерес у депутатов: задать вопрос Кирьянову захотел сразу 21 парламентарий. Володин в определенный момент даже предложил депутатам отказаться от вопросов, чтобы сократить время заседания. Некоторые политики действительно после этого решили не задавать вопрос. Спикер Госдумы тогда заявил о необходимости принять документ в первом чтении.

Принимать надо <...>. Но ко второму чтению четко надо сориентировать этот законопроект. Какую страну представляете? Нидерланды? Как себя ведут Нидерланды по отношению к России — враждебно? Всё, ребята, чемоданы собирайте и уезжайте к себе, — подчеркнул Вячеслав Володин.

О Нидерландах председатель Госдумы говорил применительно к «Авито»: именно эту компанию Кирьянов приводил в качестве примера организации, которая, по его мнению, угрожает безопасности России. Однако «Авито» принадлежит нидерландской организации Prosus, которая, в свою очередь, является подразделением южноафриканской интернет-компании Naspers. И если Нидерланды включены властями в список недружественных России стран (вместе со всеми остальными государствами Евросоюза), то ЮАР не в их числе и входит в группу БРИКС.

СМИ уже назвали законопроект запрещающим «Авито». Эта крупнейшая доска объявлений, как и все ее конкуренты, действительно попадет под действие документа. В компании уже заявили, что это может привести к разрушению всей отрасли. Там отдельно обратили внимание, что в России у «Авито» зарегистрировано юридическое лицо и работает офис.

Принятие закона о рекламе и включение в него классифайдов (сайтов с досками объявлений. — NEWS.ru) станет катастрофой для отрасли и сигналом отсутствия диалога с российским бизнесом. Такие компании, как «Авито», «Юла» и ЦИАН, должны будут прекратить свое существование в текущем виде, — подчеркнули в организации.

Компания «Авито» активно борется с принятием этого законопроекта с момента его внесения. Параллельно с этим в соцсетях резко начала распространяться информация о торговле детьми и педофилах на платформе. Эти публикации в компании назвали осознанным информационным вбросом. В защиту «Авито» выступила и лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко. «Никакие педофилы детей на „Авито“ не продают», — написала она. Член СПЧ Екатерина Винокурова прямо связала эту кампанию с принятием поправок.

Но борется против документа не только «Авито». Заявление против законопроекта подписали представители 60 компаний российского рекламного рынка. Среди них Gallery, «Постер», «Восток-Медиа». Однако под письмом не стали подписываться руководители крупнейшего оператора наружной рекламы, компании Russ Outdoor. Эта компания, партнерами которой некогда были американская News Corporation и французская JCDecaux, может стать главным бенефициаром законопроекта. Фактическими владельцами крупнейшей доли в этой компании, по данным «Коммерсанта», являются братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат Госдумы Бекхан Барахоев. И именно эта компания подходит под критерии, описанные в законопроекте, заявил NEWS.ru депутат Алексей Куринный (КПРФ).

Возможно, у кого-то появилось желание получить легкие деньги. Есть какая-то зона, занятая формально иностранной организацией, и ее можно относительно легко, без каких-либо финансовых вложений, без дополнительных технологий подмять под себя, — сказал он.

Сам политик уверен, что российский рынок не стоит закрывать для иностранных собственников, если их компании в России соблюдают законодательство, а выручка не идет на «антигосударственную деятельность».

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уверен, что законопроект внесен для лоббирования определенных интересов. В разговоре с NEWS.ru он сказал, что принятие документа слабо скажется на интересах граждан и больше повлияет непосредственно на рекламный рынок.

Бывший начальник управления по борьбе с картелями ФАС России и завкафедрой конкурентного права Института права РАНХиГС Андрей Тенишев тоже раскритиковал законопроект. Он не увидел объективных причин, которые потребовали бы такой законодательной инициативы.

Крайне вредный законопроект, который не то что ограничивает, а фактически устраняет конкуренцию на рекламном рынке, — подчеркнул он.

По его мнению, вступление закона в силу сократит количество игроков на рынке рекламы и ударит по доходам региональных бюджетов. Он выразил надежду, что «здравый смысл возобладает», и напомнил, что в Конституции закреплен принцип поддержки конкуренции.

О том, что в ФАС не готовы поддержать создание единого оператора на рынке цифровой рекламы, сообщил 26 июля «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. ФАС, по данным агентства, имеет несколько претензий как к содержательной, так и к технической сторонам поправок.

Законопроект был принят в первом чтении, однако не единогласно. «За» голосовали почти все единороссы (четверо воздержались) и все члены ЛДПР, которые участвовали в голосовании. Остальные фракции голосовали против, однако 265 голосов членов ЕР и одного голоса от ЛДПР хватило для принятия документа. Поправки к тексту ожидаются 13 августа.