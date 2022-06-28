«Это прорыв»: Пушков объяснил желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС Пушков назвал БРИКС альтернативой G7 после заявок о вступлении Ирана и Аргентины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что желание Аргентины и Ирана вступить в БРИКС говорят о тщетности антироссийских усилий Запада. Об этом политик сообщил в своём Telegram-канале.

Сенатор назвал прорывом желание двух стран присоединиться к союзу.

Это, безусловно, прорыв, поскольку не только подрывает усилия Запада в деле изоляции России, но и существенно расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира, — сказал Пушков.

Политик напомнил, что в странах БРИКС проживает 40% населения всей планеты. И на них приходится 25% мирового ВВП, при этом к 2023 году страны обгонят по этим показателям США и Европу. Поэтому БРИКС вполне может стать альтернативой «Большой семёрке».

По сути, хотя БРИКС это не декларирует, он способен стать в будущем альтернативой и даже противовесом «Большой семёрке», поскольку объединяет ведущие страны незападного мира, — отметил сенатор.

Ранее стало известно, что Иран и Аргентина подали заявки о вступлении в БРИКС. О решении Ирана стать членом объединения сообщил представитель МИД страны Саид Хатибзаде. По его мнению, БРИКС только добавит стране «ценности».