«Это бред»: в Совфеде ответили на обвинения в сдаче Карабаха Азербайджану Сенатор Климов назвал бредом обвинения в адрес РФ о сдаче Карабаха Азербайджану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Климов

Обвинения секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в адрес России в сдаче Карабаха Азербайджану являются бредом, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что такие высказывания могут быть выгодны недругам РФ, но не армянскому народу.

Если люди хоть немного интересовались данной темой, то оценить его заявление могут лишь одним словом — бред. Не знаю, почему этот бред захватил столь уважаемое должностное лицо, могу догадаться. Видимо, это нужно каким-то недругам России, но меньше всего это нужно армянскому народу, — пояснил Климов.

По его мнению, Григорян либо оторван от реальности, либо находится под чьим-то неблаговидным, но серьезным влиянием. Сенатор считает, что обсуждать эти заявления бессмысленно. Климов уверен, что слова секретаря Совбеза Армении могут негативно сказаться только на его соотечественниках.

Людям, которые говорят, что они правители Армении или что они говорят от лица народа, нужно хоть иногда задумываться о самом армянском народе. Это, конечно, их дело, но так они могут потерять очень многое. И никакой Париж, Лондон им не поможет, — заключил сенатор.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что население республики устало от борьбы, страданий и выживания. По его словам, люди хотят просто жить. При этом Пашинян уверен, что в республике есть средства для удовлетворения потребностей граждан.