«Есть доказательства»: в Госдуме высказались о словах Патрушева об Украине Соболев: Патрушев имеет доказательства причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Николай Патрушев

Причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» подтверждается заявлением секретаря Совбеза России Николая Патрушева, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его мнению, если секретарь Совбеза об этом говорит, то у него имеются неопровержимые доказательства. Депутат также назвал Украину фашистским и несамостоятельным государством, деятельность которого контролируется западными странами.

Если о вине Украины в теракте говорит секретарь Совета безопасности России, значит, у него есть неопровержимые доказательства. <...> Украина не могла бы без согласия и кураторства решиться на этот террористический акт, — считает он.

Патрушев ранее заявил, что Украина однозначно причастна к террористическому акту в подмосковном концертном зале, когда вооруженные автоматическим оружием боевики открыли стрельбу по мирным гражданам. На вопрос журналистов, причастна ли к этому ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) или Украина, он ответил о причастности Украины.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту в ходе совещания 25 марта, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 139 человек. Минздрав Подмосковья перед этим сообщил, что актуальный список пострадавших включает 119 человек.