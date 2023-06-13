Экс-работников российского ОПК арестовали за подготовку диверсий ФСБ арестовала бывших работников российского ОПК за передачу документации Украине и подготовку диверсий

Фото: Национальный антитеррористический комитет

ФСБ арестовала бывших сотрудников ОПК России за работу на Украину, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что они передавали документацию изделий для российских Воздушно-космических сил и готовились совершить подрывы железных дорог.

В результате проведенных ОРМ (оперативно-разыскных мероприятий. — NEWS.ru) изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 килограммов, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США, — говорится в сообщении.

Следственным подразделением органа безопасности в отнoшении объектов было возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии). Они зaключены под стражу и дают признательные показания.

Ранее в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене был задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

В середине мая ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину арестовали, на нее заведено дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).