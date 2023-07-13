Джабаров назвал скудоумием замену герба СССР на монументе «Родина-мать»

Фото: Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Замена герба СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве является проявлением скудоумия украинских властей, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, Украина никогда не была самостоятельным государством и таким образом отказывается от общей с Россией истории.

Такие решения на Украине применяются от скудоумия. Украина никогда не была самостоятельным государством и отказываясь от нашей общей истории они тем самым становятся безродными. Такое мышление и привело к появлению неонацистов, к отмене русского языка, к уничтожению собственного народа. Я не считаю, что нам нужно отвечать подобными действиями и уподобляться глупости украинский властей, — заявил Джабаров.

Ранее Госинспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила заменить герб СССР на трезубец на памятнике.

До этого в Киеве подсветили памятник «Родина-мать» в цвета флага США. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, это сделано для того, чтобы присягнуть на верность Западу. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что поступок Украины олицетворяет то, что страна готова поступиться свей историей, чтобы угодить «западным хозяевам».