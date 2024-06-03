Джабаров рассказал об ответе России на удары нидерландских F-16 Сенатор Джабаров: РФ имеет право сбивать нидерландские F-16 в случае атак на нее

Фото: Staff Sgt Emily Farnsworth/Keystone Press Agency/Global Look Press

F-16

Россия имеет все основания сбивать самолеты F-16 Нидерландов, если они будут пытаться бить по российской территории, сообщил РИА Новости сенатор Владимир Джабаров. При этом он отметил, что российские истребители ничем не хуже нидерландских.

Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее [нидерландских]. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России. — NEWS.ru). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать, — заявил Джабаров.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что руководство страны разрешает Украине использовать нидерландские F-16 для ударов по РФ. По ее словам, согласно указу ООН, Киеву следует соблюдать право на самооборону. Применять F-16 при этом можно для ударов по военным целям на территории РФ, пояснила Оллонгрен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл, сколько истребителей F-16 необходимо стране для достижения паритета с российской армией. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетов. При этом Зеленский заявил, что вместо F-16 подойдут и другие современные истребители западного производства.