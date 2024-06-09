«Думаю, что поняли»: Лавров о словах Путина про российские поставки оружия Лавров: на Западе услышали слова Путина о поставках оружия в другие регионы мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Сигнал Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны на Западе услышали и поняли, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале. По его словам, те, кто вооружает врага России, должны быть готовы к аналогичному ответу РФ.

Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать. Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы. Если вы вооружаете нашего врага, то мы будем решать сами, как отвечать на ваши враждебные действия, — сказал министр.

5 июня Путин во время пресс-конференции с руководителями мировых информагентств заявил, что Москва думает над тем, чтобы поставлять оружие в те регионы мира, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих вооружение Украине для обстрела России.

При этом западные поставки украинским военным можно расценивать как прямое участие в конфликте, сказал Путин. Дальнобойное оружие в руках Украины является путем к серьезным проблемам и разрушению международных отношений, констатировал президент.

Также российский лидер заявил, что конфликт на Украине достаточно быстро закончится, если Соединенные Штаты перестанут поставлять оружие киевским властям. Противостояние при таком раскладе завершится через два-три месяца, уверен глава России.