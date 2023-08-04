«Довольно лицемерить»: Захарова о призывах США возобновить зерновую сделку Захарова призвала США прекратить врать в ситуации с зерновой сделкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к США с просьбой перестать врать, лицемерить и передергивать факты. Таким образом дипломат отреагировала на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена к возобновлению зерновой сделки. По словам Захаровой, Запад замалчивает реальное положение дел.

Реальное положение дел замалчивается. <...> В связи с этим и в ответ на заявления Вашингтона и других западных столиц хочется сказать — довольно. Довольно лицемерить, врать и передергивать факты, которые, как известно, вещь упрямая, — заявила дипломат.

В реальности же украинское зерно шло в «сытую» Европу, а гуманитарный коридор из Одессы использовался Киевом для атак против Крыма и российских судов, добавила дипломат. Запад продолжает преподносить инициативу, как «спасение мира от голода», однако с Украины было вывезено лишь 33 млн тонн при общемировом экспорте 422 млн тонн.

Не прекращают западники тиражировать тезис о снижении мировых цен на зерновые. Умалчивают при этом, что цены снижались с пиковых значений марта 2022 г. и до запуска «черноморской инициативы», и сейчас остаются на стабильно низком уровне, — добавила Захарова.

В сложившихся условиях позиция России, которая уже неоднократно озвучивалась, остается прежней, указала Захарова. По ее словам, РФ рассмотрит возвращение к зерновой сделке, если будут решены «системные» задачи.

Украина тем временем заявила, что намерена продолжить отправлять зерно по Черному морю. По словам секретаря СНБО страны Алексея Данилова, Киев «не имел никаких отношений» с Москвой по данному вопросу, поэтому его не волнует выход страны из сделки.