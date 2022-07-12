Должность президента Татарстана переименовали Путин переименовал должность Минниханова с президента на главу Республики Татарстан

Фото: Prycek Vladimir/CTK/Global Look Press

Рустам Минниханов

Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан», соответствующий указ президента РФ размещен на портале правовой информации. Татарстан до настоящего времени оставался единственным субъектом России, руководитель которого именовался президентом согласно конституции республики.

Наименование должности Минниханова Р. Н. изложить в следующей редакции: «Глава Республики Татарстан», — говорится в документе.

Ранее принятый закон об организации публичной власти в субъектах РФ устанавливает единый срок полномочий глав регионов и позволяет им избираться более чем на два срока подряд. Кроме того, документ запрещает использовать наименование «президент» для глав регионов. Сам Минниханов после принятия закона заявил, что Татарстан, являясь законопослушным регионом, будет исполнять закон о региональной власти, хотя мнение республики и не было услышано в ходе принятия проекта.